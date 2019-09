Piano Juve: giocherà più volte alle 15 per espandersi nel mercato asiatico

La Juventus, da qui (dopo la sosta per le Nazionali) a Natale, giocherà diverse volte alle 15 in campionato. Per la precisione in 5 occasioni come ricorda Tuttosport e nello specifico nelle trasferte contro Fiorentina (14 settembre), Lecce (26 ottobre), Atalanta (23 novembre) e in casa con la Spal (28 settembre) e l'Udinese (15 dicembre). Inoltre il 1° dicembre la Signora ospiterà il Sassuolo allo Stadium nel lunch match delle 12.30. Dietro questa 'scelta' c'è un piano chiaro, ossia quello di espandersi nel mercato asiatico.

Così le partite dei Campioni d'Italia saranno visibili in tv in prima serata in Indonesia, alle 20, e in Cina alle 21 (alle 22 in Corea del Sud). L'orario rende felice anche la Lega Calcio perché in questo modo il prodotto è decisamente più appetibile.