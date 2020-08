Pescara, l'ex azzurro Campagnaro si ritira dal calcio conquistando la salvezza: "Sarebbe stato brutto chiudere la carriera con la retrocessione"

Calcio - Il difensore e veterano del Pescara Hugo Campagnaro ai microfoni di Rete8 ha parlato della salvezza dicendosi felice per aver chiuso senza macchia la sua avventura da calciatore: “Sarebbe stato bruttissimo chiudere con una retrocessione, è una bellissima settimana al termine di una settimana tosta. Questa salvezza rimarrà sempre impressa nella mia mente anche perché ho già deciso di smettere e sto facendo il corso di allenatore. Resterò a vivere qui e mi piacerebbe restare in società, ma non ho ancora parlato col presidente. - conclude Campagnaro – Oddo? Con lui mi trovai benissimo, fu un anno stupendo. Oggi (ieri Ndr) però era un avversario e ognuno doveva fare il suo”.

Campagnaro chiude la sua carriera da assoluto protagonista. Ora farà l'allenatore.