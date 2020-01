Perugia, torna Serse Cosmi: debutto in coppa Italia al San Paolo col Napoli, il vice sarà un altro grande ex

Ultime calcio Napoli - Il Perugia riparte da Serse Cosmi. Il club ha esonerato Massimo Oddo e annunciato il ritorno del tecnico che nel quadriennio 2000-04 ottenne tre salvezze in serie A e una storica qualificazione in Coppa Uefa, grazie al successo in Intertoto. Il Perugia, ottavo in classifica con 27 punti, ha deciso di esonerare Oddo dopo un girone d’andata al di sotto delle aspettative. Serse Cosmi, 61 anni, nella sua seconda avventura al Perugia sarà affiancato da un altro grande ex, Fabio Bazzani.