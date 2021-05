Notizie calcio. Il Perugia raggiunge Como e Ternana in Serie B. La squadra umbra, con il successo per 0-2 a Salò vince il girone B di Serie C e strappa il pass per il prossimo campionato cadetto. Inutile la vittoria per 1-0 del Padova in casa contro la Sambenedettese: a fare festa a fine partita è il Grifo che dunque riesce a ritornare subito in Serie B a distanza di un anno, quando perse la finale playout contro il Pescara.