Perugia, Mazzocchi e Caviglia in dubbio per il Napoli: Cosmi pensa al 3-5-2

Domenica mattina di lavoro per il Perugia di Cosmi in vista del primo appuntamento del nuovo anno, martedì a Napoli per gli ottavi di Coppa Italia. Alla seduta non ha partecipato Mazzocchi, alle prese con l’influenza che lo ha costretto a saltare anche il test di sabato con la Primavera. Lunedì si deciderà se convocarlo o meno per la partita. Solo corsa, invece, per Nicolussi Caviglia: il centrocampista, con molta probabilità, salterà la sfida di Coppa. Cosmi opterà quasi sicuramente per il 3-5-2, nella rifinitura di lunedì mattina si scioglieranno gli ultimi dubbi sulla formazione. In attacco, largo alla coppia Iemmello-Falcinelli.