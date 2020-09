Ultimissime calcio - Il Parma, primo avversario del Napoli in Campionato, ha perso in casa contro l'Empoli. La squadra, allenata da Fabio Liverani, ha perso al Tardini nel test amichevole per 2 a 0 grazie ad una doppietta di Mancuso al 31' e al 40'. Per l'amichevole era stato consentito a 1000 spettatori di assistere all'incontro.

