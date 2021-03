Ultime notizie calcio - Prosegue senza sosta in tutta Europa la lotta contro il Coronavirus ed in Francia lo stato più grande su base nazionale, vale a dire lo Stade de France, si trasfermerà in un centro vaccinale. L'obiettivo del governo, dal prossimo 6 aprile, è quello di accogliere 10 mila persone a settimana dando una forte spinta alla campagna vaccinale nell'area di Parigi.