RETTIFICA - Il papà di David Ospina non è morto, la figlia Daniela smentisce: l'amico di famiglia cancella l'immagine sui social

Il padre di Ospina non è morto. CalcioNapoli24 rettifica a tutti i lettori la notizia pubblicata precedentemente, alle ore 15.40, con questo aggiornamento delle 16.50: Daniela Ospina, sorella del portiere del Napoli, ha pubblicato due storie sul personale profilo di Instagram per smentire la notizia lanciata dai media colombiani della morte del papà Hernan.

Il portiere colombiano è rientrato in patria già lo scorso maggio durante le ultime giornate di campionato per avvicinarsi al papà in condizioni di salute non ottimali e questa mattina è arrivato l'annuncio anche della Nazionale colombiana dell'abbandono del ritiro da parte di David Ospina, senza specificarne il motivo per privacy.

A dare la falsa notizia della morte di Hernan Ospina sui social era stato Alvaro Osorio Gofar, amico della famiglia Ospina e papà del cantante sudamericano nativo di Medellín J Balvin. Questo il messaggio dell'amico di famiglia, poi cancellato sui social

"Piangiamo la morte di Hernan Ospina, papà di David e Daniela. Non ho titoli per questa foto. La luce eterna per gli amici della nostra casa. Rassegnazione e amore".