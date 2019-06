UFFICIALE - Ospina lascia la Colombia in Copa America: "Assoluto rispetto della privacy della sua famiglia, per David sostegno e solidarietà"

Il portiere del Napoli David Ospina lascia ufficialmente la Coppa America a causa della malattia di suo padre, causa che aveva già portato il portiere a finire anticipatamente il campionato con la maglia azzurra. È arrivata anche l'ufficialità, tramite un comunicato, dalla Federazione Colombiana:

“La Federazione Colombiana informa che il portiere David Ospina sarà temporaneamente assente nel ritiro della nazionale colombiana in Brasile per motivi di forza maggiore. Gli inviamo tutto il nostro sostegno e la nostra solidarietà. Sicuri e fiduciosi nel ritorno del nostro portiere, la Federazione calcistica colombiana esprime la sua gratitudine a tutti per l'assoluto rispetto della privacy di David e della sua famiglia”

Una brutta notizia per David Ospina. Il portiere della Colombia e della SSC Napoli è stato costretto, stando a quanto riportato da Tigo Sports, il ritiro della Nazionale colombiano nel bel mezzo della Coppa America in cui, fino a questo momento, aveva davvero ben figurato.

Ospina lascia il ritiro della Colombia

L'estremo difensore, infatti, è tornato a Medellin per stare vicino ai familiari a causa di un problema di salute di suo padre. Da vedere, adesso, come andranno ad evolversi le cose e se riuscirà a tornare a disposizione del commissario tecnico Carlos Queiroz. Quel che è certo è che non sarà a disposizione per la prossima gara della Colombia, quella contro il Paraguay.