Padova, Mandorlini squalificato: la causa è incredibile...doveva fare la pipì

Ultime calcio - Una squalifica incredibile quella che ha colpito Andrea Mandorlini, tecnico del Padova, dopo la sfida contro la Vis Pesaro. L’allenatore è stato squalificato, come si legge nel comunicato del Giudice Sportivo, “perché in stato di squalifica si recava negli spogliatoi prima dell'inizio della gara (rapp. proc. fed., sanzione in aggiunta a quella comminata con il Com.Uff.n.343/DIV del 04.03.2021)”. Mandorlini però, come riferisce Il Mattino di Padova, era negli spogliatoi per espletare una funzione fisiologica in bagno...doveva fare pipì.