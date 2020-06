Ultimissime notizie calcio Napoli - Approfittando della chisura anticipata della Ligue 1 e tenendo conto del forte interesse nei suoi confronti da parte del Napoli, Victor Osimhen ha deciso di raggiungere il capoluogo campano per avere una prima impressione della città e per incontrare la dirigenza ed il tecnico azzurri. Proprio per andare ad incontrare Gennaro Gattuso ha lasciato in questi istanti l'hotel Britannique, come immortalato dagli scatti di Ciro De Luca per CalcioNapoli24.

Osimhen Napoli