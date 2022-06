Ultime calcio Napoli - Victor Osimhen si sta godendo le sue meritate vacanze dopo una stagione intensa. Il giocatore è in Nigeria. In vacanza: ha chiesto e ottenuto di saltare il tour della Nazionale negli Stati Uniti per "ragioni di carattere personale" .

Osimhen torna in campo il 13 giugno

Ha assicurato, però, la partecipazione alle due gare di qualificazione alla prossima Coppa d'Africa: giovedì con la Sierra Leone in casa e il 13 giugno con Mauritius in trasferta.