Ultime calcio - Franco Ordine ha commentato su Twitter la momentanea bocciatura della FIGC alla proposta di trust della Salernitana:

"La Figc ha bocciato la proposta presentata da Lotito per la Salernitana perché non aveva due requisiti essenziali: 1) indipendenza economica; 2) estraneità delle persone. Adesso vediamo fino a che punto Lotito spingerà il conflitto.Salerno merita la A, non merita la furbata".