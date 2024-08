Scudetto 2024-25, l'algoritmo Opta: Inter ancora campione d'Italia, la posizione del Napoli | FOTO

E' l'Inter la grande favorita per conquistare lo Scudetto 2024-2025. Secondo il supercomputer di Opta, infatti, i nerazzurri hanno il 79,2% di probabilità di bissare il tricolore conquistato nella passata stagione. Alle spalle di Lautaro e compagni ci sono l'Atalanta (11,2%), davanti a Juventus (4,2%) e Milan (1,8% che possa conquistare la seconda stella). Previsto un flop per il Napoli di Conte, addirittura alle spalle di Roma, Bologna e Lazio. Venezia, Cagliari e Como le tre maggiori indiziate per retrocedere in Serie B.

Opta la classifica del prossimo scudetto

1ª: Inter – 84.9 media punti

2ª: Atalanta – 73.0

3ª: Juventus – 68.5

4ª: Milan – 65.6

5ª: Roma – 63.8

6ª: Bologna – 63.1

7ª: Lazio – 62.3

8ª: Napoli – 58.9

9ª: Fiorentina – 58.5

10ª: Torino – 54.5

11ª: Genoa – 46.3

12ª: Monza – 44.7

13ª: Udinese – 44.6

14ª: Empoli – 41.1

15ª: Hellas Verona – 39.5

16ª: Lecce – 38.6

17ª: Parma – 37.6

18ª: Venezia – 36.8

19ª: Cagliari – 36.5

20ª: Como – 36.2