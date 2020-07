Ultime calcio Napoli - E' Piotr Zielinski il calciatore del Napoli diffidato che, dunque, in caso di ammonizione nel match contro l'Inter in trasferta, in programma martedì 28 luglio alle ore 21:45, salterebbe l'ultima gara di campionato contro la Lazio.

