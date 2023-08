Nuovo modulo Napoli con Radpadori: Rudi Garcia ha dato un indizio

Napoli- Il Napoli di Rudi Garcia inizia con due vittorie su due alle prime partite di campionato di Serie A 2023 24. Intanto, l'allenatore del Napoli ha dato un indizio sul nuovo modulo del Napoli per questa stagione con Raspadori al centro di tutto.

Modulo Napoli 2023 24

Alla fine di Napoli Sassuolo sono arrivate le parole di Rudi Garcia sul ruolo di Raspadori in questo Napoli. L'allenatore ha spiegato che il giovane talento italiano può giocare in tutti e tre i ruoli della zona offensiva dietro a Osimhen (ala destra, sinistra e trequartista). Questo un chiaro indizio di Rudi Garcia che ha quindi fatto intendere ad un modulo come il 4-2-3-1 per il suo Napoli.