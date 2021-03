Ultimissime notizie calcio - E' iniziata in maniera a dir poco tribolata l'avventura di Arek Milik al Marsiglia, con André Villas Boas, il tecnico che ne aveva chiesto l'arrivo, che ha dopo poco salutato la città francese. Il nuovo allenatore, stando a quanto riportato da L'Equipe, sarà Jorge Sampaoli, che domani dovrebbe sbarcare in città. Per vederlo in panchina, però, bisognerà aspettare il 10 marzo.