Nuovo allenatore Lazio: tre nomi da "traghettatore", a giugno obiettivo Palladino!

Lazio, Sarri si è dimesso! Chi sarà il nuovo allenatore? Ne parla oggi il Corriere della Sera, secondo cui in casa Lazio sarebbero già al lavoro per individuare un nuovo allenatore al posto di Maurizio Sarri, che qualche giorno fa ha dato le dimissioni dal ruolo di tecnico biancoceleste.

Ultime notizie. Per i vertici del club l’ideale sarebbe trovare un «traghettatore» fino a giugno per poi iniziare un nuovo progetto dall’estate, magari con il tecnico che più piace: Raffaele Palladino del Monza, per il quale c’è già stato qualche dialogo con Galliani.

Nuovo allenatore Lazio, chi allena fino a giugno? L'idea che stuzzica di più è Miroslav Klose allenatore per tre mesi, in alternativa c'è Tommaso Rocchi, ora allenatore dell'Under-14, oppure Tudor, che però vorrebbe un progetto biennale.