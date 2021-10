Nuova Maglia Napoli Halloween in vendita! Prezzi e sconti: l'annuncio del club [FOTO & VIDEO]

Arriva l'annuncio della SSC Napoli sui social riguardo la nuova maglia Napoli Halloween: è in vendita con prezzi elevati e sconti attivi. E' la versione edizione limitata per Halloween 2021, ancora con la collaborazione di EA7.

Prezzi nuova maglia Napoli Halloween nera

Ultimissime notizie Napoli: stamattina la SSC Napoli ha annunciato il via alla vendita delle nuove maglie edizione limitata per Halloween. Svelati anche i prezzi della nuova maglia del Napoli per la versione di Halloween 2021. I prezzi per la nuova maglia del Napoli nera di Halloween sono di 125 euro. E' possibile acquistare la maglia tramite Amazon, il sito ufficiale del Napoli o qualsiasi store ufficiale in Campania del calcio Napoli. Ecco tutti i prezzi:

maglia: 125€

pantaloncino: 50€

calzerotti: 20€

Maglia Napoli Halloween

Maglia Napoli Halloween: sconti attivi

Sconti attivi per il completino nuovo del Napoli. Infatti, la SSC Napoli svela che ci sarà uno sconto del 10% per chi acquisterà il completo maglia+pantaloncino+calzettoni.

Nuova maglia Napoli: i dettagli

La nuova maglia sarà di colore nero, con l'aggiunta di ragnatele di colore bianco lungo tutta la divisa, mentre i numeri dietro la schiena dovrebbero essere rossi. Ovviamente, anche queste magliette saranno targate EA7Emporio Armani, lo sponsor tecnico della SSC Napoli per la stagione 2021/2022 e il progetto rientra nel più generale investimento del presidente De Laurentiis nell'auto-produzione dell'abbigliamento sportivo.

I giocatori del Napoli indosseranno questa maglietta sia contro il Torino, sia contro il Bologna, partita di giovedì 28 ottobre allo stadio Maradona. Le maglie saranno poi messe in vendita in edizione limitata: solo 1926 magliette saranno in vendita sugli store ufficiali della SSC Napoli e su Amazon.

Al momento si tratta di un esperimento più unico che raro nel panorama calcistico italiano. Dopo la collaborazione con Marcelo Burlon l'anno scorso, la Società Sportiva Calcio Napoli torna a proporsi come avanguardia in Serie A da questo punto di vista.

Clicca su play per guardare il video promo: