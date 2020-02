Ultime notizie calcio Napoli - Impressionante il rendimento di Ciro Immobile, che in stagione con la maglia della Lazio ha già realizzato 25 gol in Serie A. Questo bottino a dir poco ricco gli vale un primato non di poco conto: nelle ultime dieci annate, nel solo campionato, ha messo a segno 124 reti che lo rendono il bomber più prolifico dal 2010 ad oggi. Superato, dunque, in questa speciale classifica grazie alla doppietta realizzata oggi contro la SPAL Gonzalo Higuain.

