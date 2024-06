Retroscena Osimhen: ha litigato con due giocatori della Nazionale nigeriana!

Guai per Victor Osimhen dopo lo sfogo in diretta Instagram contro il CT della Nazionale nigeriana. In Nigeria non hanno preso bene le parole dell'attaccante del Napoli e sono sempre di più le voci di coloro che pretendono scuse pubbliche da parte di Osimhen. Oggi però la stampa nigeriana si è spinta oltre e il quotidiano OwnGoalNigeria accusa Osimhen di non essere nuovo a questo tipo di scenate in Nazionale.

Nigeria contro Osimhen

Vengono passati in rassegna una serie di episodi accaduti in questi anni che vedono Victor Osimhen protagonista di sfuriate ingiustificate.