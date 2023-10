Il suo modello in campo è Thiago Silva, ma per i difensori brasiliani di certo anche Aldair Nascimento do Santos è un punto di riferimento innegabile.

Natan ha incontrato Aldair

Anche Natan De Souza ha incrociato nelle scorse ore "Pluto", l'ex stella della Roma e della nazionale brasiliana. I due si sono immortalati sui social in un locale brasiliano della Capitale.

