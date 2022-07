Napoli su Deulofeu, lo spagnolo si infortuna in amichevole: i dettagli | VIDEO

Notizie Napoli calcio. Non arrivano buone notizie sul fronte Deulofeu: l'attaccante spagnolo dell'Udinese è nuovamente vicino al Napoli, ma nel pomeriggio ha subìto un infortunio in amichevole con i bianconeri nella gara contro l'Union Berlino.

Deulofeu

Deulofeu, infortunio in amichevole

Partito titolare, al 12′ Deulofeu è stato costretto al cambio dopo aver ricevuto una botta da un calciatore avversario. Assistito dallo staff medico, ha dovuto abbandonare il campo visibilmente zoppicante. Come riportato da Sky Sport, non sembra comunque essere nulla di grave per il numero 10 dei bianconeri, seppur le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore. Anche il Napoli attende novità.