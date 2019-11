Napoli su Amrabat, Juric sicuro: "10 milioni per lui? Credo che sia anche poco"

Ultime notizie mercato Napoli - Uno dei nomi accostati con maggiore insistenza al Napoli è quello di Sofyan Amrabat, talentuoso centrocampista classe '96 in forza all'Hellas Verona. Giuntoli avrebbe individuato in lui un degno rinforzo per la mediana ed è probabile un assalto già a gennaio al fine di bloccarlo per l'estate anticipando, in tal modo, la concorrenza. A tal proposito si è espresso anche il tecnico degli scaligeri, vale a dire Ivan Juric.

Napoli su Amrabat

Nella tradizionale conferenza stampa della vigilia (domani l'Hellas sarà impegnato contro la Roma), l'ex allenatore del Genoa ha commentato così le voci relative all'interessamento di diversi top club per il suo centrocampista tuttofare: