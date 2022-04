Ultimissime formazioni Napoli-Roma, Sky: Spalletti lancia Mertens dal 1' dietro Osimhen! Out Mkhitaryan

Ultimissime formazioni Napoli-Roma - Spalletti torna al 4-2-3-1, ma perde Ospina in extremis: il portiere ha lasciato il ritiro per sintomi influenzali (con tampone negativo): al suo posto è stato comunque convocato Hubert Idasiak. Per il resto, spazio a Mertens come trequartista dietro a Osimhen? Ecco le ultime da Sky Sport con non poche sorprese: Fabian Ruiz e Zielinski, infatti, vanno entrambi verso la panchina.

Mourinho e Spalletti

Ultimissime formazioni Napoli-Roma: le scelte di Spalletti

Sorprese nel Napoli e nella Roma nelle probabili formazioni dell'ultim'ora. Di seguito, le ultime sulle probabili formazioni delle due squadre secondo le ultimissime news da Sky Sport. Partiamo dai padroni di casa, dalla SSC Napoli:

L'ultima notizia (di lunedì mattina) è che Luciano Spalletti ha perso il portiere titolare David Ospina, alle prese con dei sintomi influenzali. Il giocatore ha effettuato un tampone, con esito negativo, ma al suo posto è stato convocato Hubert Idasiak, dalla Primavera. In formazione cambierà anche qualcos'altro rispetto alla sconfitta contro la Fiorentina. La novità è il passaggio al 4-2-3-1 con l'inserimento di Dries Mertens al centro della trequarti, con Fabian Ruiz e Zielinski in panchina. Accanto al belga, ci saranno Lozano e Insigne. Come punta Osimhen. La difesa invece sarà la stessa scesa in campo domenica scorsa, con Zanoli, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui. Davanti a loro ci saranno Anguissa e Lobotka.

NAPOLI (4-2-3-1) Probabile formazione: Meret; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Lobotka; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen. All. Spalletti

Formazione Napoli

La probabile formazione della Roma

Ecco invece le ultime in casa AS Roma per la formazione che sfiderà il Napoli allo stadio Maradona:

José Mourinho va verso lo schieramento del 3-5-2. In difesa torna Mancini, che si posizionerà insieme a Smalling e Ibanez nella linea a tre. A centrocampo, come 'quinti' ci saranno Karsdorp e Zalewski, mentre nel mezzo sono pronti Sergio Oliveira, Cristante e Pellegrini (è stato provato anche Veretout che al momento però resta dietro nelle gerarchie di Mou). Davanti, insieme ad Abraham, ci sarà Zaniolo: solo panchina per Mkhitaryan.

ROMA (3-5-2) Probabile formazione: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Sergio Oliveira, Cristante, Pellegrini, Zalewski; Zaniolo, Abraham. All. Mourinho.