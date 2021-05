Napoli-Resto d'Italia, ora in campo allo stadio Maradona: "Una notte per Diego" in onda il 2 giugno su Rai 2

Ultimissime notizie. Ora in campo allo stadio Maradona di Napoli la Nazionale Attori di calcio, che sta celebrando il 50esimo compleanno e con l'evento "La partita - Una notte per Diego", promosso per sostenere Save The Children. La partita si sta giocando adesso, ma l'evento sarà registrato e ritrasmesso su Rai 2 il prossimo mercoledì 2 giugno in prima serata. La Nazionale Attori gioca contro ex calciatori, molti dei quali hanno giocato anche a Napoli. Tra i protagonisti dell'evento gli ex calciatori Federico Balzaretti, Emanuele Calaiò, Luigi Di Biagio, Totò Di Natale, Gennaro Iezzo, Fabio Quagliarella, Alessandro Renica e gli attori Maurizio Battista, Carlo Buccirosso, Enzo DeCarlo, Gabriel Garko, Gigi e Ross, Biagio Izzo, Francesco Paolantoni.

A condurre la kermesse Fabrizio Rocca, affiancato da Veronica Maya e Sofia Bruscoli a bordocampo. Manuela Arcuri e Anna Falchi madrine dell'evento. In campo, invece, oltre agli attori scenderanno anche campioni del calcio.