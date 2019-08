SSC Napoli, la radio ufficiale - La probabile formazione degli azzurri contro l'OM: ancora Callejon in mediana

Ultimissime calcio Napoli - Altra amichevole prestigiosa domani per il Napoli, che affronterà in Francia, al Velodrome, il Marsiglia. Un test importante per la banda allenata da Carlo Ancelotti che riprorrà alcuni esperimenti di natura tattica già visti nel match contro il Liverpool. Come riportato dai colleghi di Radio Kiss Kiss Napoli, infatti, sarà riproposto Callejon accanto a Piotr Zielinski, con Verdi, Mertens ed Insigne sulla trequarti a cercare di imbeccare Arek Milik.

Callejon Manolas Napoli

C'è tanta curiosità a proposito del numero 7 spagnolo che contro il Liverpool ha già dimostrato di poter ricoprire il ruolo di mediano con ottimi risultati. Tra i pali, invece, ancora Meret, protetto da una linea a quattro che sarà formata da Di Lorenzo, Manolas, Chiriches e Ghoulam. Ricordiamo che l'appuntamento è fissato per domani alle ore 21.00, con gli azzurri chiamati a confermare quanto di buono fatto vedere nell'ultima uscita.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Chiriches, Ghoulam; Callejon, Zielinski; Verdi, Mertens, Insigne; Milik