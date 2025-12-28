Napoli-Lazio, Cataldi a rischio squalifica: il gesto verso l'arbitro Colombo al fischio finale di Udine

Ultime notizie calcio Napoli - Danilo Cataldi a rischio squalifica per Napoli-Lazio. Il calciatore dei biancocelesti - al fischio finale della gara pareggiata dalla squadra di Sarri a udine - ha applaudito in modo ironico l'arbitro Colombo per non aver annullato la rete del centravanti bianconero Davis.

Napoli-Lazio: Cataldi a rischio squalifica

Ecco cosa si legge sul portale Lalaziosiamonoi sulla possibile squalifica di Danilo Cataldi per Napoli-Lazio:

"I giocatori biancocelesti in campo erano increduli per la decisione e si sono scagliati subito contro il direttore di gara. Proprio per questo, ora, il rischio è che ci possa essere qualche sanzione: Sarri, dopo il triplice fischio, è andato a calmare tutta la squadra per evitare nuove squalifiche. Solo il referto del Giudice Sportivo, alla fine della giornata di Serie A, chiarirà quanto successo. Bisognerà prestare attenzione soprattutto a Cataldi: come scrive Il Messaggero, nel finale il centrocampista della Lazio ha applaudito Colombo e ora rischia una sanzione".