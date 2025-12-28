Napoli-Lazio, Cataldi a rischio squalifica: il gesto verso l'arbitro Colombo al fischio finale di Udine

Ultime notizie calcio Napoli - Danilo Cataldi a rischio squalifica per Napoli-Lazio. Il calciatore dei biancocelesti - al fischio finale della gara pareggiata dalla squadra di Sarri a udine - ha applaudito in modo ironico l'arbitro Colombo per non aver annullato la rete del centravanti bianconero Davis.
Ecco cosa si legge sul portale Lalaziosiamonoi sulla possibile squalifica di Danilo Cataldi per Napoli-Lazio:
"I giocatori biancocelesti in campo erano increduli per la decisione e si sono scagliati subito contro il direttore di gara. Proprio per questo, ora, il rischio è che ci possa essere qualche sanzione: Sarri, dopo il triplice fischio, è andato a calmare tutta la squadra per evitare nuove squalifiche. Solo il referto del Giudice Sportivo, alla fine della giornata di Serie A, chiarirà quanto successo. Bisognerà prestare attenzione soprattutto a Cataldi: come scrive Il Messaggero, nel finale il centrocampista della Lazio ha applaudito Colombo e ora rischia una sanzione".