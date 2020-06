SKY - Mario Rui, Meret e Fabian Ruiz i cambi per Napoli-Juve: verso la conferma Politano e Maksimovic

Ultimissime calcio Napoli - E' già l'anti-vigilia di Napoli-Juventus, gara valida per la finale di Coppa Italia della stagione 2019/20. Le ultime di formazione e la marcia d'avvicinamento al match degli azzurri, lo racconta la redazione di Sky Sport 24.

Francesco Modugno, collega di Sky Sport, ha parlato nel corso del telegiornale di Sky Sport 24 delle scelte di Gattuso. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Mertens, per il suo gol 122 ha festeggiato ieri a mare con gli amici. Oggi in campo, sorridente che si gusta questi numeri. Ora si guarda alla sfida con la Juventus di Maurizio Sarri. Si cerca di ottimizzare le energie, c'è la voglia di fare qualcosa di bello. Ma cambierà qualcosa in formazione:

Meret al posto di Ospina, scelta obbligata. Può toccare a Mario Rui sulla fascia, Manolas sta bene ma forse Maksimovic-Koulibaly dopo l'ottima prestazione con l'Inter saranno ancora lì al centro della difesa. Possibilità concrete per il ritorno di Fabian Ruiz, ballottaggio a destra Callejon-Politano ma Matteo sembra stare meglio e può partire dall'inizio

Il Napoli si è allenato questa mattina, domani ci si ritrova ma al San Paolo: ritiro in centro città e la partenza mercoledì mattina in treno".