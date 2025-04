Spareggio Scudetto Inter-Napoli? Ecco chi lo trasmetterebbe in tv

Ultime calcio Napoli - Napoli e Inter sono a pari punti in testa alla classifica del campionato di Serie A e, questo, potrebbe portare allo spareggio scudetto. A trasmetterlo, come riporta Calcio & Finanza, sarebbe DAZN.

Serie A ecco chi trasmetterebbe lo spareggio scudetto

In base al bando di Lega Serie A sui diritti TV, l’emittente britannica è infatti detentrice dei diritti in esclusiva per la partita. La modalità dello ‘spareggio scudetto' sarà quella della gara secca. In caso di parità al triplice fischio, non ci saranno i tempi supplementari e il tricolore verrà assegnato direttamente ai calci di rigore. Si giocherebbe sul campo della squadra meglio posizionata in termini di scontri diretti. Se però da questo punto di vista (ed è questo il caso) il doppio confronto ha dato esito di totale parità sia in termini di risultato complessivo che di gol realizzati e subiti, ecco che entrano in scena parametri di carattere più generale:

a) Punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre della c.d. “classifica avulsa”.

b) Differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri.

c) Differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato.

d) Maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato.

e) Sorteggio.

Non è stata ancora decisa la data. La Serie A finirà domenica 25 maggio e dal 1° giugno ci sarà la finestra FIFA per le nazionali coi club obbligati a rilasciare i calciatori.