Napoli-Inter, probabili formazioni Sky: out Koulibaly, c'è Mertens in attacco. Conte cambia e ritrova Lautaro [GRAFICO]

Notizie Calcio Napoli - Napoli-Inter, pronti cinque cambi di formazione per Gennaro Gattuso rispetto a domenica. Lo conferma SkySport. Confermato il forfait di Kalidou Koulibaly in difesa. Con David Ospina ancora tra i pali al posto di un acciaccato Alex Meret ritorna Kostas Manolas con Nikola Maksimovic che scala sul centrosinistra. Elseid Hysaj e Mario Rui, invece, agiranno sugli esterni.

In mediana saranno due le novità: da una parte Elif Elmas in campo dal primo minuto al posto di un infortunato Allan, dall'altra Fabian Ruiz con Diego Demme in cabina di regia. In attacco anche cambiano due interpreti: c'è José Callejon sulla destra nel tridente, così come al centro spunta Dries Mertens invece di Arkadiusz Milik.

Antonio Conte, dall'altra parte, si affida ancora a Daniele Padelli con Samir Handanovic ai box e in mediana lancia Victor Moses, Stefano Sensi e Christian Biraghi. In attacco, accanto a Romalu Lukaku, rientra Lautaro Martinez squalificato in campionato.

Probabili formazioni Napoli-Inter

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Elmas, Demme, Fabian Ruiz; Callejon, Mertens, Insigne

Inter (3-5-2-): Padelli; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Moses, Barella, Brozovic, Sensi, Biraghi; Martinez, Lukaku