Napoli-Inter, le probabili scelte di Inzaghi: Dumfries dal 1' ma c'è un dubbio in difesa, out Bastoni

Dopo la qualificazione alle semifinale di Coppa Italia, in cui affronterà nuovamente il Milan in un altro derby, l'Inter si sta preparando per il big match di sabato contro il Napoli al Maradona. Al momento, la formazione che dovrebbe proporre contro il Napoli sarebbe la stessa vista nel derby di settimana scorsa: al posto dell'infortunato Bastoni ballotaggio tra Dimarco e D'Ambrosio. Queste le ultime secondo il portale di Gianluca Di Marzio:

La probabile formazione contro il Napoli

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco/D’Ambrosio; Dumfries, Barella, Brozovic, Calanhoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. All. Simone Inzaghi.