Coppa Italia - Napoli-Inter semifinale di ritorno, si gioca il ritorno al San Paolo con l'Inter: le info

Coppa Italia - Semifinale di Coppa Italia 2020. Passano gli azzurri Napoli a San Siro, vittoria per 0-1 della squadra di Gattuso. Gli azzurri dovranno giocare il ritorno di semifinale di Coppa Italia 2020 al San Paolo, si giocherà il 5 marzo al San Paolo. Le partite saranno trasmesse in diretta e in esclusiva dalla Rai. Le partite saranno visibile anche in streaming su Rai Play.

Coppa Italia

Coppa Italia 2020, Semifinale ritorno Napoli-Inter

La Semifinale Coppa Italia si giocheranno il 12 febbraio e il 5 marzo per il ritorno. Questi gli accoppiamenti delle semifinali di Coppa che si giocheranno fra il 12 febbraio 2020 e il 5 marzo 2020 tra andata e ritorno.

ANDATA

Inter-Napoli 0-1

Milan vs Juventus

?RITORNO

Juventus-Milan 4 marzo ore 20:45 all'Allianz Stadium

Napoli-Inter 5 marzo or 20:45 allo stadio San Paolo

Coppa Italia 2020, le date

Semifinali (12 febbraio 2020 / 4 marzo 2020)

Finale (13 maggio 2020)