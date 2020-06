Sky - Coppa Italia, Napoli-Inter: Fabian non ce la fa, Elmas e Demme titolari!

Ultime notizie Napoli calcio. La partita con l'Inter di Coppa Italia, semifinale di ritorno, si gioca stasera alle ore 20:45, in uno stadio San Paolo vuoto per le misure di contrasto al coronavirus, che accoglierà solo 300 operatori tecnici e televisivi. Sky Sport anticipa la formazione di questa sera, con diverse sorprese soprattutto a centrocampo.

All'andata al San Siro è finita 0-1 per il Napoli. Chi passa il turno affronta la Juventus in finale.

Napoli-Inter Coppa Italia: la formazione di Sky

Sky Sport anticipa la formazione di Napoli-Inter Coppa italia semifinale di ritorno. Gattuso con il 4-3-3: Ospina in porta, difesa composta Di Lorenzo a destra, Maksimovic e Koulibaly al centro e Mario Rui confermato a sinistra (alcune voci davano Hysaj in vantaggio). Tante sorprese a centrocampo: Fabian non ce la fa e va in panchina, mentre Demme parte titolare. Elmas e Zielinski completano il quadro. In attacco c'è Politano al posto di Callejon, Insigne a sinistra e Mertens punta centrale.