Ultimissime Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport riassume le combinazioni di risultati che porterebbero il Napoli in finale: "Il Napoli ha vinto 1-0 nell’andata a San Siro: agli azzurri basta un pari per entrare in finale. L’Inter deve vincere con punteggio superiore a 1-0 (2-0, 2-1 etc) In caso di 1-0 per l’Inter si andrà direttamente ai rigori"