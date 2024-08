Napoli in vantaggio, Verona chiamato al riscatto: i precedenti al Bentegodi

Verona-Napoli, gara di grande tradizione in Serie A. Le due squadre si sono affrontate ben 31 volte in Veneto e il bilancio pende in favore ospite: 11 successi per l’Hellas, 13 per il Napoli e 7 pareggi. Anche nel computo delle reti realizzate, partenopei in vantaggio con 42 gol realizzati contro i 36 degli scaligeri. Il primo match tra le due formazioni risale al 23 febbraio 1958 in cui l’Hellas vinse per 4-3: 9’ Bertucco (Na), 20’ e 31 Ghiandi (Vr), 62’, Pesaola su rig (Na), 75’ Larini (Vr), 82’ Del Vecchio (Vr) e 84’ Vinicio (Na). Nel 1970/71, si verificò la prima vittoria azzurra (0-2) al Bentegodi, mentre il primo pareggio avvenne il 2 gennaio 1972: 1-1 (al napoletano Sormani che segnò al 15’ rispose il veronese Mariani al 60’).

I precedenti al Bentegodi, le sfide con l'Hellas Verona

Di seguito l'elenco delle gare:

1978/79 (13 maggio 1979) risultato 0-0

1982/83 (08 maggio 1983) risultato 0-0

1983/84 (20 novembre 1983) risultato 1-1

1984/85 (16 settembre 1984) risultato 3-1

1985/86 (23 febbraio 1986) risultato 2-2

1986/87 (12 aprile 1987) risultato 3-0

1987/88 (24 aprile 1988) risultato 1-1

Il Napoli ottenne poi altri 3 successi di fila:

- Nel Campionato 2021/22: il 13 marzo 2022 Hellas sconfitto per 1-2 (14’ e 71’ Osimhen per gli ospiti e 77’ Faraoni per i locali);

- Nel Campionato 2022/23, il 15 agosto 2022, 12^ vittoria campana per 2-5, marcatori: 29’ Lasagna (VR ), 37’ Kvaratskhelia (NA), 45’+2’ Osimhen (NA), 48’ Henry (VR), 55’ Zielinski (NA), 65’ Lobotka (NA), 79’ Politano (NA);

- infine nel Campionato 2023/24, il 21 ottobre 2023, Verona battuto 1-3: 27′ Politano (NA), 43′ e 55′ Kvaratskhelia (NA), 60′ Lazovic (VR).

Nel dettaglio:

Partite giocate: 31

Vittorie H.Verona: 11

Pareggi: 7

Vittorie Napoli: 13

Gol fatti H.Verona: 36

Gol fatti Napoli: 42