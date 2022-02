Napoli in ritiro, delirio dei tifosi alla vigilia dell'Inter: assalto a Insigne e Koulibaly, Spalletti marcato a uomo [VIDEO CN24]

Ultimissime notizie riguardanti il Napoli che domani giocherà al Maradona Napoli-Inter. La squadra di Spalletti passerà la notte in ritiro all'Hotel Caracciolo, dove tantissimi tifosi in questi minuti hanno atteso i calciatori.

Napoli-Inter: vigilia di fuoco fuori l'Hotel Caracciolo

Domani è il grande giorno, dove oltre 25mila spettatori seguiranno gli azzurri al Maradona per la sfida scudetto. Intanto, alla vigilia di Napoli-Inter, tanti tifosi sono presenti in fuori l'Hotel Caracciolo in questi minuti, dove hanno atteso la squadra di Spalletti che passerà insieme al mister e lo staff la notte insieme in Hotel.

Napoli Inter Hotel Caracciolo

Queste le immagini del Napoli arrivato all'Hotel Caracciolo alla vigilia della grande sfida scudetto Napoli-Inter.