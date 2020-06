Napoli, idea ritiro in Abruzzo e non a Dimaro! Ecco l'ultimissima idea

Notizie Calcio Napoli - Possibile ritiro estivo in Abruzzo e non a Dimaro per il Napoli, è questa la nuova idea di Aurelio De Laurentiis in tempi di Covid-19 e con la chiusura del Trentino fino ad ottobre.

Napoli, ritiro estivo in Abruzzo?

La notizia è stata confermato anche dal sindaco di Castel di Sangro ai microfoni di CalcioNapoli24.it. Come riporta questa mattina l'edizione odierna de La Repubblica, il piano, anche se il tutto dipenderà da un'eventuale qualificazione in Champions League, è di organizzare nella nuova località un ritiro che va da fine agosto ad inizio settembre. Ieri la dirigenza partenopea si è già recata sul posto per monitorare strutture calcistiche ed alberghiere, e filtra una certa soddisfazione. La decisione definitiva, adesso, verrà presa entro una settimana.