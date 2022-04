Napoli in ritiro all'Hotel Caracciolo: in arrivo De Laurentiis, Giuntoli il primo |VIDEO CN24

Napoli in ritiro all'Hotel Caracciolo. Come di consueto, prima di una gara casalinga, la squadra si è ritrovata al noto Hotel di Napoli dove passerà la notte in attesa della sfida di domani contro il Sassuolo di Serie A. Gli azzurri cercano riscatto dopo il brutto periodo delle ultime tre giornate di campionato che hanno sancito la fine del sogno scudetto.

Napoli all'Hotel Caracciolo

20.05 - In arrivo anche il presidente De Laurentiis all'Hotel Caracciolo, iniziano ad arrivare diversi tifosi all'esterno della struttura

19.50 - Squadra arrivata mezz'ora dopo rispetto al solito orario, appuntamento slittato. Primo ad arrivare è stato il direttore sportivo Cristiano Giuntoli.