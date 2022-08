L'urlo di Kvaratskhelia, le giocate più belle e due VIP in tribuna: guarda le foto di Napoli-Girona 3-1 | FOTOGALLERY CN24

Napoli Girona 3-1, prima vittoria per gli azzurri nelle amichevoli di Castel di Sangro: dopo i due pareggi rimediati contro Adana Demirspor e Maiorca, oggi allo stadio Teofilo Patini il Napoli ha vinto contro il Girona grazie alle reti di Kvaratskhelia (su rigore), Andrea Petagna e all'autogol di David Lopez su tiro di Lozano che ha aperto le marcature; per gli spagnoli gol di Castellanos per il momentaneo pareggio.

Fotogallery Napoli-Girona 3-1

In allegato le foto di Ciro De Luca in esclusiva per CalcioNapoli24 per raccontarvi con una fotogallery gli attimi più belli della partita amichevole Napoli-Girona 3-1