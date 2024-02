Napoli Genoa 1-1, guardate cosa fa Osimhen a fine partita!

Nonostante le polemiche degli ultimi giorni, oggi Victor Osimhen era in tribuna allo stadio Maradona per assistere alla partita di Serie A Napoli vs Genoa. Dopo il pareggio finale, Osimhen si è concesso per foto ed autografi ai tifosi del Napoli, gentile e disponibile con tutti, prima di andare via dallo stadio.

