"Domani alle 14:00 conferenza stampa di Carlo Ancelotti e Alex Meret. Il Napoli spera di trovare in Champions League le motivazioni perse in campionato". Così su Twitter Carlo Alvino, giornalista di TV Luna, a proposito della conferenza che avrà luogo domani alla vigilia della partita tra gli azzurri ed il Genk decisiva per il passaggio del girone di Champions League.