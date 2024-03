Il MoMap Napoli Futsal è in finale di Coppa Italia: uragano azzurro che travolge l’Ecocity Genzano con un roboante 5-0. Ora si attende solo di conoscere l’avversaria dei partenopei, ovvero la vincente tra Olimpius Roma e L84.

Napoli futsal in finale di Coppa Italia: dove vederla

Capitolini o torinesi in finale? In ogni caso il Napoli Futsal sarà comodo sul divano a conoscere l’avversaria. L’atto conclusivo è in programma domenica 24 marzo alle 21.15 con diretta su SkySport al canale 202.