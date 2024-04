Napoli-Frosinone, le probabili formazioni: Calzona rilancia Politano, anche Cheddira dal 1'

Domani alle 12.30 scenderanno in campo Napolie Frosinone per la trentaduesima giornata di Serie A. Calzona rilancia Politano dal 1’, ci sarà lui nel tridente con Kvaratskhelia e Osimhen. In difesa il dubbio è tra Juan Jesus e Ostigard, mentre è indisponibile Olivera che sarà sostituito da Mario Rui. Queste le probabili formazioni secondo il portale di Alfredo Pedullà:

Napoli Frosinone probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All: Calzona

FROSINONE (3-4-2-1): Turati; Lirola, Romagnoli, Okoli; Zortea, Barrenechea, Mazzitelli, Valeri; Soulé, Brescianini; Cheddira. All: Di Francesco