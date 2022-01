Ultime notizie calcio Napoli - Il direttore di gara del match di giovedì tra Napoli e Fiorentina valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia sarà Giovanni Ayroldi, che ha già arbitrato gli azzurri nella sfida al Verona in cui negò un calcio di rigore a Victor Osimhen. Con lui Rocca e Monte come assistenti, Fourneau il quarto uomo. Al VAR Dionisi, coadiuvato da Paganessi.