Cdm - Dubbio Zanoli, pronta l'alternativa. Ghoulam ha accusato questo problema, sarà out

Il Napoli si era abituato bene sull’out destro della difesa, Di Lorenzo fino alla gara contro l’Udinese non si era mai fermato, poi ha rimediato una distorsione di secondo grado al ginocchio destro. L’obiettivo era recuperarlo per la sfida contro la Roma ma il recupero clinico non è la stessa cosa del rientro da atleta a tutti gli effetti.

Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno:

"Spalletti e lo staff medico non vogliono rischiare, così si spiega il ritardo rispetto alle previsioni iniziali. Di Lorenzo non ce l’ha fatta neanche per la gara di Empoli, bisognerà aspettare la sfida di sabato al Maradona contro il Sassuolo. Contro Atalanta, Fiorentina e Roma ha preso il suo posto Zanoli che, però, ieri non si è allenato per una gastroenterite. Lo staff medico del Napoli proverà a recuperarlo, si deciderà stamattina verificando le sue condizioni. È pronto Malcuit a prendere il suo posto, il terzino francese nel 2022 ha collezionato soltanto 99 minuti in quattro spezzoni contro Cagliari, Atalanta, Fiorentina in Coppa Italia e Barcellona in Europa League. In difesa gli uomini sono contati, mancherà anche Ghoulam che ha saltato la rifinitura per un sovraccarico".