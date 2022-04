Dalla Nigeria - Osimhen-Napoli, pugno duro di De Laurentiis: vietati anche i social al centravanti

Ultime notizie Napoli. In casa Napoli tiene banco la situazione di Victor Osimhen. Non solamente le voci di calciomercato con gli interessamenti dalla Premier League, per il centravanti nigeriano sarebbero scattati anche dei divieti da parte del presidente De Laurentiis per averlo maggiormente concentrato sul campo.

Secondo quanto riportato dal quotidiano nigeriano Sporting Sun, il Napoli avrebbe deciso di usare il pugno duro con Osimhen per limitare alcune sue scelte di vita che in passato hanno creato qualche grattacapo.

Infatti, il club azzurro avrebbe imposto al giocatore diversi divieti, tra cui quello di shopping e anche quello di non frequentare le discoteche: inoltre, aggiongono dalla Nigeria, il Napoli gli avrebbe intimato anche di non pubblicare niente sui suoi canali social dopo alcune polemiche dei mesi scorsi.