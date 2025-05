“Mister, resta!”, Conte sullo scudetto: “Ci proviamo!”, poi scoppia a ridere con dei tifosi | VIDEO CN24

Ultime calcio Napoli - Al termine della seduta di allenamento mattutina e della conferenza stampa, Antonio Conte si è intrattenuto, come sempre disponibilissimo, all'esterno del centro sportivo della SSC Napoli, con i tifosi presenti, circa 100, per scattare selfie e firmare autografi.

Conte con i tifosi a Castel Volturno

Da segnalare alcuni momenti di questo lungo incontro. Il mister ha firmato ad un tifoso la sua figurina, il quale gli ha risposto: "Grazie, è il mio santino". Ha ringraziato tutti per i complimenti ma non ha risposto a chi gli chiedeva del futuro. La domanda più gettonata è sullo scudetto, Conte ha risposto: "Ci proviamo, ci proviamo!". Poi il momento più divertente, quando un gruppo di ragazzi gli ha detto di aver bisogno di un grande allenatore per la loro partita di questa sera e Conte, apparso divertito, si è messo a ridere con loro.