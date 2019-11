Napoli-Bologna, Sky: Ospina ha qualche chance, Hysaj a sinistra. Torna Callejon, Insigne-Mertens in attacco

Massimo Ugolini, giornalista di SkySport, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Era importante che le parti si avvicinassero, è ovvio che le multe restano e io spero che vengano quantomeno ridotte per cercare di ottenere risultati sportivi in campionato come fatto ad Anfield".

"Credo si possa rivedere la difesa con Maksimovic terzino, però è vero che non affronti sempre il Liverpool. In campionato il Napoli deve fare il Liverpool cioè devi attaccante, devi avere due terzini che attaccano la profondità".

Probabile formazione: "Insigne in campo dal 1' con Mertens in attacco, penso ritroverà spazio Callejon con Allan, Fabian e Zielinski. Hysaj a sinistra, Di Lorenzo a destra, Manolas-Koulibaly coppia centrale. Maksimovic sta facendo bene, sarà il punto fermo del Napoli del prossimo anno. Ospina ha qualche chance per giocare dal primo minuto nonostante Meret sia il titolare".