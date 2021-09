CN24 - Napoli-Benevento, le ultime novità: Spalletti studia un ruolo inedito per Mario Rui

Notizie Napoli calcio. Questa sera allo stadio "Maradona" il Napoli affronterà il Benevento in amichevole alle ore 21.00. Luciano Spalletti, nonostante le tante assenze dovute alle Nazionali, proverà qualche schema inedito in vista della gara di sabato contro la Juventus.

Probabili formazioni Napoli Benevento

Secondo quanto raccolto da CalcioNapoli24, il tecnico azzurro aggregherà alla prima squadra diversi ragazzi della Primavera per fare fronte alle necessità di rosa. In tal senso lo stesso Spalletti, per far fronte alle assenze in mediana, starebbe pensando di dirottare Mario Rui in mezzo al campo. Il terzino portoghese è stato infatti provato in allenamento in quella zona del campo e potrebbe far coppia con Fabian contro i Sanniti.

Il resto della formazione prevederà l'alternanza tra i pali di Marfella e Idasiak, mentre in difesa spazio a Malcuit, Manolas, Juan Jesus e Zanoli (sulla sinistra). Occhio anche alla possibilità di vedere in campo il giovane Vergara, mentre davanti agiranno i vari Ounas, Politano, Lozano e Petagna.

